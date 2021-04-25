Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler, takımında sakatlıklar yarışmacıların yakasını bırakmıyor. Son olarak dizinden sakatlanan Çağrı yarışmadan diskalifiye edildi. Merve Aydın ise kısa bir süre önce burnundan sakatlanmıştı. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylamada Aleyna Çalışkan oy çokluğu ile eleme adayı oldu.

Ada konseyinde Gönüllüler takımının Aleyna Çalışkan'ı performansı nedeniyle eleştirmesi dikkatleri çekti. Geçen hafta Gönüllüler takımından Reşat adaya veda etmişti.

Ünlüler takımında ise Sergen ile İsmail arasında gerginlik yaşandı. Sergen geçen hafta SMS birincisi seçilmiş ve eleme adayı olarak İsmail'i göstermişti.