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Survivor Emin neden elendi, sakatlığı nedir? - Survivor Emin Günenç diskalifiye sebebi...

Survivor'da bir üzücü veda daha. Meryem Kasap ve Cemal Hünal'ın ardından Emin Günenç de sakatlığı sebebiyle sevilen macera yarışması Survivor'a veda etti. Peki Survivor Emin Günenç'in elenmesine sebep olan sakatlığı nedir?

Survivor Emin neden elendi, sakatlığı nedir? - Survivor Emin Günenç diskalifiye sebebi...

Survivor 2021 yarışmasında üçüncü diskalifiye yarışmacıları göz yaşlarına boğdu. Survivor Emin hastalığı sebebiyle bir süredir yarışmalara çıkamıyordu. Peki, Survivor Emin neden elendi? Survivor Emin'in hastalığı nedir? İşte merak edilen detaylar...

SURVİVOR EMİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yarışmanın dikkat çeken ve başarılı isimlerinden olan Emin Günenç, ekranlara da uzak olmayan isim. Oyunculuk ile ilgilenen Survivor Emin, birçok kez Survivor'a katılmak için başvurularda bulunduğunu belirtmişti. 31 Ocak akşamı yayımlanan bölümde, Emin Günenç'in dizindeki kırıklar nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği belirtildi. Doktor Metin Kuş'un gönüllülerle yaptığı toplantı sonrası detayları açıklayarak Emin'in yarışmada olamayacağını dile getirdi.

SURVİVOR EMİN SAKATLIĞI NEDİR?

Yapılan değerlendirmelerin ardından oyun sırasında dizinde yaşadığı problem nedeniyle son oyunlarda da yer alamayan Emin Günenç, 3 yıl boyunca Survivor'a katılmayı beklediğini belirtti. Emin Günenç'in dizindeki sakatlığın ise plato kırığı olduğunu öğrenildi. Bölgedeki kırıkların yaklaşık 1 ay boyunca iyileşme sürecinden geçmesi gerektiği ve bu süre zarfında da herhangi bir aktivite ile ilgilenemeyeceği de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bacağındaki kırığın zorlanması durumunda ömür boyu sakatlığa neden olma ihtimali de bulunuyor.

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

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