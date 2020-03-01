Survivor Fatma neden yok? Survivor Fatma diskalifiye mi oldu? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımı yarışmacıları Fatma Günaydın ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

SURVİVOR'DA FATMA NEDEN YOK?

Survivor Fatma Günaydın neden yok? Sorularının cevabı belli oldu. Survivor 1 Mart 2020 tarihli yayında Fatma Günaydın'ın durumuyla ilgili Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Ilıcalı, "Fatma'nın sakatlanması sebebiyle yarışmalara devam edemeyeceğine karar verdik. Bu yüzden Fatma aramızda olmayacak" dedi.

SURVİVOR FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Sempatik kişiliği sayesinde göz önünde olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdu. Boğa kadını olan Günaydın, 25 yaşındadır. 5 kardeş arasında en küçük olan Günaydın, 7 ve 8. Sınıfta okulun futbol takımında yer aldı. Genç kadın, bir süre sonra bacakları çarpıklaşmaya ve çok kaslı olmaya başlayınca üzülerek futbol hayatına son verme kararı almak zorunda kaldı. Günaydın, lise ve üniversitede moda ve tasarım okudu. İş hayatına BKM yapımda atılan Fatma Günaydın, inanılmaz projelere imzasını attı.



Jet Sosyete 2. Sezon, Deliha 2, Bizim Köyün şarkısı projelerinde gördüğümüz Günaydın, üniversite öğreniminin hemen ardından İngilizcesini geliştirmek üzere Malta’ya gitti. 6 ay boyunca tek başına hayatını idame ettiren Günaydın, bur süreç içinde kendisine olan özgüvenini artırdı. 6 ayda istediğinde başaramayacağı bir şeyin olmadığını fark eden Fatma Günaydın, kendisine daha çok Fatoş dendiğini ifade etti.

Acun Ilıcalı sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Fatma Günaydın, yarışmada oldukça iddialı olduğunu dile getirdi. Hırslı bir yapısı olan genç kadın diğer yarışmacılar güçlü bir rakip olacak. Kendisine başarılar diliyoruz.