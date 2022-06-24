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Survivor finali ne zaman? Survivor 2022 All Star ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman?

Survivor programı tüm hızıyla devam ederken gözler final tarihine çevrildi. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmacıları finale kalmak için mücadele veriyor. 2021 sezonunda 25 Haziran günü final yapan yarışmanın 2022 final tarihi merak konusu oldu. İşte, 2022 Survivor final tarihi hakkında merak edilenler...

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  • Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2022 All Star ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman yayınlanacak ve büyük ödül ne?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Bir çok yarışmacı Dominik'e veda ederken geride kalan yarışmacılar finale kalmak için mücadele veriyor. Yarışmayı takip edenler "2022 Survivor finali ne zaman, final bölümüne kaç gün var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor 2022 All Star final bölümü detayları...
  • Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2022 All Star ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman yayınlanacak ve büyük ödül ne?

    SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Survivor 2021 sezonu 129.bölümde 25 Haziran günü final yapmıştı. Survivor All Star'ın final tarihi henüz netlik kazanmadı fakat programın benzer tarihlerde bitmesi bekleniyor.
  • Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2022 All Star ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman yayınlanacak ve büyük ödül ne?

    SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

    Survivor All Star'a veda eden isim Ogeday ve Berkan Karabulut oldu.
  • Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2022 All Star ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman yayınlanacak ve büyük ödül ne?

    SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL NE?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının büyük ödülünün Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

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