

Survivor Hanzade kimdir? Sorusu Survivor 2021 kadrosunun açıklanmasının ardından merak ediliyor. Birkaç yıl önce Survivor sunuculuğu yapmış olan Hanzade şimdi yarışmaya yarışmacı olarak katılıyor. Peki, Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alacak olan Hanzade Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.