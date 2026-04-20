Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Nisan Pazar Survivor'da eleme düellosu eşlemesi nasıl oldu?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme potasında yer alan; Bayhan, Engincan, Murat, Can eleme düellosunda adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Düelloyu kaybeden isim gecenin sonunda seyirci oylaması sonucunda Survivor'a veda isim oldu. Peki, Survivor kim elendi? 19 Nisan Pazar Survivor'da eleme düellosu eşlemesi nasıl oldu? İşte 19 Nisan Pazar Survivor'da elenen yarışmacı...
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Bayhan
Engincan
Murat
Can
SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Düelloda Can ile Engincan mücadele edecek. Diğer tarafta ise Bayhan ve Murat Arkın karşı karşıya gelecek.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı seyircilerin oylaması sonucunda belli oldu. Survivor'da elenen isim Engincan oldu.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 18 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.