Survivor'da kim elendi? İşte 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor'da kim elendi? İşte 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için bu akşam kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Dün akşam ekranlara gelen eleme gecesi öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde yapılacak oylamayla eleme adayları netleşmişti. 6 Mart akşamı haftanın ödül oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar bu mücadelenin ardından ada konseyinde bir isme veda etti. "Survivor elenen isim kim oldu, ödül oyununu kim kazandı?" soruları ise bugünün en çok merak edilen konuları arasında yerini alırken yarışma sonrasında "Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?" araştırmaları başladı. İşte 7 Mart 2023 Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'a veda eden isim

    Survivor'da 6 Mart akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Oyun sonrasında peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu eleme potasına girdi. Elenen isim ise dün akşam açıklandı. Bu akşam ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edilecek. Peki, Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'da son yaşanan gelişmeler...
  • SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'a veda eden isim

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    Yarışmacılar, haftanın heyecanla beklenen ödül müsabakasına çıktı. İki takımdan biri oyunu almaları durumunda izgara et, patates püresi ve salata yeme şansı elde ediyor. Oyunun kadınlar yarışını ünlüler kazanırken yarışmada erkekler mücadelesini de gönüllüler aldı. Yarış en iyilerle devam etti ve kazanan yeniden gönüllüler oldu.
  • SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'a veda eden isim

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

    Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu potaya girdi. 
  • SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'a veda eden isim

    SURVİVOR'DA ELENEN İSİM AÇIKLANDI

    Oylama sonucunda veda eden isim Aysu oldu.
  • SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'a veda eden isim

    Aysu şu sözleri kullandı; ''Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten Dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabiki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sbebi sakatlık da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demekki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu. İçimde çok büyük bir huzur ve mutluluk vardı. Üzgünüm tabiki ama sevdiklerime, aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Burada hikayem yarım kaldı diye düşünüyorum. Takım için hayırlı olsun. Burada tanıdığım güzel dostluklar kurduğum insanlar var.''
  • SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor'a veda eden isim

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yarışma sonrasında dokunulmazlık oyununu  kazanan takım ve kişiler belli olacak. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.