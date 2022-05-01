Survivor 2022 All Star yarışması nefes kesen dokunulmazlık oyunlarına sahne olmaya devam ediyor. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları galip gelebilmek için kıran kırana mücadele ediyor. Haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyunlarının üçüncüsü bu akşam oynanacak ve bir isim yokluk adasına gidecek. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları hakkında merak edilenler...