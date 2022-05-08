TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da Kırmızı ve Mavi takım bu kez ödül oyunu için yarışıyor. Nefes kesen mücadelelerin her geçen gün hız kazandığı yarışmada bu haftanın eleme konseylerinin tamamlanmasının ardından takımlar ödül oyunu için sahaya çıkacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayı hakkında merak edilenler...