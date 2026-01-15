Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor Ünlüler Gönüller'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşanacak. İlk etapta Gönüllüler ve Ünlüler takımı, ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. İkinci etapta ise eleme düellosu finalinde Dilan ve Seren Ay adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 20:13 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da veda gecesi için nefesler tutuldu. Yayınlanacak yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkayacak, kazanan takım ise ödülün tadını çıkaracak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosunda Dilan ve Seren Ay adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine mağlup olan taraf yarışmaya veda edecek.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Lina

        Meryem

        Dilan

        Seren Ay

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"