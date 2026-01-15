Survivor'da veda gecesi için nefesler tutuldu. Yayınlanacak yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkayacak, kazanan takım ise ödülün tadını çıkaracak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...