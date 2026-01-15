Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor Ünlüler Gönüller'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşanacak. İlk etapta Gönüllüler ve Ünlüler takımı, ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. İkinci etapta ise eleme düellosu finalinde Dilan ve Seren Ay adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda gecesi için nefesler tutuldu. Yayınlanacak yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkayacak, kazanan takım ise ödülün tadını çıkaracak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosunda Dilan ve Seren Ay adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine mağlup olan taraf yarışmaya veda edecek.