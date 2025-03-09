Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor eleme düellosu ve haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Efecan veya Batuhan adaya veda edecek. Kadınlar haftasında ise dokunulmazlık oyunu kazananı şimdiden merak konusu oldu. Almeda ve Yusuf gerilimi dikkat çekerken; Hikmet, Batuhan ve Sedat arasında yaşanan tartışma gündeme geldi. Peki, 9 Mart Pazar Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor'da düello ve dokunulmazlık heyecanı... Batuhan ve Efecan arasında eleme düellosu yaşanırken, kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Acun Ilıcalı ise konseyde bir ihlal yapıldığını vurguladı. Peki, Survivor kim elendi, haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kadınlar haftasında 1. dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLETİŞİM İHLALİNİ KİM YAPTI?
Konseyde konuşan Ilıcalı, ''Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı? Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' ifadelerini kullandı. Peki, Survivor iletişim ihlalini kim yaptı? Survivor'da kimin veya kimlerin iletişim ihlali yaptığı bu akşam açıklanacak.
ÇILGIN SEDAT VE BATUHAN ARASINDA GERİLİM!
Yeni bölümde Çılgın Sedat ve Batuhan Karacakaya'nın tartıştığı anlar merak konusu oldu.İkilinin arasındaki tansiyon birden alev aldı ve Çılgın Sedat adeta çıldırdı. Büyük bir sinirle Batuhan'ın üzerine yürüyen Sedat'ı arkadaşlar güçlükle durdurabildi. Çılgın Sedat'ın Batuhan'a ısrarla 'özür dile' demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan gerginliğin konseyde de devam ettiği görüldü.Çılgın Sedat ve Batuhan Karacakaya arasındaki kavganın nedeni pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde netlik kazanacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ? (3 MART)
Survivor'da elenen yarışmacı Senem Genç oldu.