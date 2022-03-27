Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasındaki kıran kıran mücadelede heyecan durulmuyor. Büyük finale geri sayım başlamışken en çok merak edilen konulardan biri de Birlşeme Partisi ve Survivor'da bu hafta kim elendi sorusu olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde Birleşme partisi öncesi birinci ve ikinci dokunulmazlık adayı belirlendi.