        Haberler Bilgi SURVİVOR KİM KAZANDI? 10 Şubat 2026 Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı, cezayı kim aldı?

        Survivor'da kim kazandı? 10 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Tansiyon ve temponun hiç düşmediği programda yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu kaybeden takım süper ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki, "Survivor kim kazandı? 10 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, cezayı kim aldı?" İşte 10 Şubat 2026 Salı Survivor ödül oyununu kazanan takım...

        Giriş: 10.02.2026 - 20:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:36
        Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Ödül oyununu kazanan taraf süper ödülün sahibi olacak. Kaybeden takım ise süper ceza ile karşı karşıya kalacak. Hatırlanacağı gibi ilk ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. İkinci ödül oyununu gönüllüler takımı kazanması durumunda üçüncü kez ödül oyunu oynanacak. Peki, "Survivor kim kazandı? 10 Şubat 2026 Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı, cezayı kim aldı?" İşte Survivor'da süper ödül ve süper cezaya ilişkin merak edilenler...

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        SURVİVOR'DA SÜPER CEZA NEDİR?

        Acun Ilıcalı süper cezaya ilişkin, "2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor. Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak'' diye konuştu.

        SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

        Ilıcalı, ''Kazanan takıma havuz partisi veriyoruz. Canlı müzik, 2 öğün yemek, 2 öğünde de karnınız doyacak. Akşam da otelde kalacaksınız. Sabah kahvaltı veriyoruz. Masaj da veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

