Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Ödül oyununu kazanan taraf süper ödülün sahibi olacak. Kaybeden takım ise süper ceza ile karşı karşıya kalacak. Hatırlanacağı gibi ilk ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. İkinci ödül oyununu gönüllüler takımı kazanması durumunda üçüncü kez ödül oyunu oynanacak. Peki, "Survivor kim kazandı? 10 Şubat 2026 Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı, cezayı kim aldı?" İşte Survivor'da süper ödül ve süper cezaya ilişkin merak edilenler...