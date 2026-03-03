Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 3 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu!

        Survivor 2. dokunulmazık oyununu kim kazandı? 3 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor 3 Mart Salı günü gündeme geldi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Oyunu kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununa ilişkin araştırmalar 3 Mart akşamı itibarıyla hızlandı. Bu kapsamda, "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, 3 Mart Salı günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 3 Mart 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 3 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR 2 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        4

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Onur Alp oldu.

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler