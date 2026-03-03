Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununa ilişkin araştırmalar 3 Mart akşamı itibarıyla hızlandı. Bu kapsamda, "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, 3 Mart Salı günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 3 Mart 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...