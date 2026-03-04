Survivor kim kazandı? 4 Mart Çarşamba Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza ile karşı karşıya kaldı. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, cezanın ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, Survivor kim kazandı? 4 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 4 Mart 2026 Çarşamba Survivor ödül oyunu kazanan takım...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu 12-10 skorla Ünlüler takımı kazandı.
Ödül oyununu kaybeden mavi takım ceza ile karşı karşıya kaldı.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur Alp
Engincan
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.