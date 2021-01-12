Survivor Meryem Kasap kimdir, nereli ve kaç yaşında? İzleyicisi tarafından merak konusu oldu. Zorlu parkurlarda başarılı performans sergileyen Survivor Meryem ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR MERYEM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalyalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.