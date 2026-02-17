Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Survivor ödül- ceza oyunu kim kazandı, ceza ne oldu? 17 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu?

        Survivor kim kazandı? 17 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da 17 Şubat Salı günü gündeme geldi. Gergin dakikalar sonrasında bir takım ödülün sahibi olacak. Kaybeden takım ise ceza alacak. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Giriş: 17.02.2026 - 17:37 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:37
        1

        Survivor'da ödül oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor ödülü kim kazandı, 17 Şubat Salı günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 17 Şubat Salı Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 17 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Engincan oldu.

        4

        SURVİVOR'DA KİMLER ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe ve Erkan sonrasında Doğuş ve Meryem adaya veda eden isim olmuştu.

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

