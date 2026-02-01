Survivor ödül oyunu kim kazandı? 1 Şubat Pazar Survivor ödülü hani takım kazandı, ceza ne?
Survivor 2026'da rekabet her geçen bölüm daha da sertleşiyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği 1 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, ödül oyunu nefes kesen anlara sahne oluyor. Kazanan takım avantaj elde ederken, mücadeleyi kaybeden ekip ise ceza ile karşı karşıya kalacak. İzleyiciler, ödülün hangi takıma gittiğini ve cezanın kime uygulandığını merak ediyor. İşte detaylar...
1 Şubat Pazar günü ekrana gelen son bölümde kırmızı ve mavi takım, ödül oyununu kazanmak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından bir takım sevinç yaşarken, diğer takım ceza alarak gecenin kaybedeni olacak. İşte Survivor’da son bölümde yaşananlar…
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 3. eleme adayı Lina olurken, 4. eleme adayı Meryem oldu.