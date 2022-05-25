Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. 24 Mayıs akşamı dokunulmazlık oyununun ardından konsey toplandı. Eleme potasında Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude yer alırken elenen isim belli oldu. 25 Mayıs Çarşamba akşamı Mavi ve Kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Peki, 25 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, detaylar...