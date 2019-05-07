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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kıyafetler değişti! 6 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Survivor son bölümde Türk ve Yunanlı yarışmacılar iki ödül oyunu için zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışmacıların kıyafetleri de değişti. Öte yandan dokunulmazlığı kaybeden Beyaz takımda iki yarışmacı eleme adayı oldu. İşte 6 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor ödül oyunu

 

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu merak konusu oldu. Survivor'ın son bölümünde Beyaz ve Siyah takım önce yemek ödülü için yarıştılar ardından seyahat ve eğlence ödülü için yarıştılar. Zorlu parkurda ter döken yarışmada kazanan takım da belli oldu. İşte 6 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk ödül oyunu yemek ödülü oldu. Aç olduklarını her bölümde dile getiren yarışmacılar karınlarını doyurmak için parkurda ter döktü. Kıyasıya geçen mücadelede hamburger ve kola ödülünü kazanan Siyah takım oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Siyah ve Beyaz takım ikinci ödül oyunu için sıkı bir mücadele yarışına girdi. Siyah ve beyaz takım 9-9'a berabere kalınca son olarak bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında ise son hamleyi Sude yaptı ve Siyah takım ödül oyununu kazandı. Yarışmacılar eğlenmek için yola çıktı.

KIYAFETLER DEĞİŞTİ!

Öte yandan Survivor'da bir ilk yaşandı. Survivor yarışmacılarının Siyah ve Beyaz olarak iki takıma ayrılmasının ardından seyirciler hangi yarışmacının siyah, hangi yarışmacının beyaz olduğunu karıştırdıkları için yarışmacılar siyah ve beyaz tişört giydi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 5 Mayıs tarihli bölümünde yarışmacılar ada konseyi ile bir araya geldi. Beyaz takımdan 2 yarışmacı eleme adayı oldu. Son haftada programda belirlenen eleme adayları ise Okay ve Sabriye oldu. Survivor'a veda eden isim ise yarın belli olacak.

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