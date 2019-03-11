Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Sabriye Şengül ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Adı Soyadı: Sabriye Şengül

Doğum Tarihi: 5 Eylül 1988 (29 yaşında)

Nereli: Trabzon

Kilosu: 55 kg

Boyu: 169 cm

SABRİYE ŞENGÜL'ÜN BİYOGRAFİSİ

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."

Survivor sonrası yeni madalyalar...

Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül şampiyon oldu.

Avusturya Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2'inci kez Dünya şampiyonu oldu...