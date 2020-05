Survivor kim elendi? sorusu bu akşam açıklandı 12. hafta Survivor SMS sıralaması ile birlikte cevap buldu. Adım adım finale yaklaşılan Survivor'da her oyun artık çok kritik. Yarışmacılar arasındaki gerilimin çoğu zaman zirvede olduğu yarışmada SMS oylamaları ile halk yarışmacıların kaderini belirliyor. Eleme potasına giren 6 yarışmacıdan (Elif, Berkan, Mert, Yasin, Aşkım ve Yunus Emre) kim veda etti? İşte 5 Mayıs Survivor SMS oylaması ve elenen yarışmacı...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 66. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor’da verilen ödülün büyüklüğü yarışmacıları ayrıca hırslandırdı. Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı. İkişer yarışmacının parkura çıktığı, atıcıların oyunun kaderini belirlediği Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020’de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları Gönüllüler takımından Berkan olmuştu ve diğer eleme adayı ise Ünlüler takımından Mert olmuştu. Survivor'da bu hafta toplamda 6 eleme adayı potaya girdi ve Survivor 12. hafta SMS oylaması sonucunda bu haftanın veda eden ismi Aşkım oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 5 MAYIS (12. HAFTA)

Ünlüler takımı SMS sıralaması:

7. Sercan

6. Aşkım

5. Elif

4. Yunus Emre

3. Aycan

2. Mert

1. Ersin

Gönüllüler Tamımı SMS sıralaması:

7. Evrim

6. Cemal Can

5. Yasin

4. Nisa

3. Berkan

2. Ardahan

1. Barış

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

Okuduğu okullar:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

Başarıları:

Yurtiçi:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

Yurtdışı:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)