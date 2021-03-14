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Survivor Steven hangi ülkenin vatandaşı ve kaç yaşında? Survivor Steven Salam kimdir?

Survivor Steven Salam kimdir? Survivor 2020 - 2021 sezonun başlamasıyla birlikte başta yarışmacının izleyicileri olmak üzere televizyon programlarını takip edenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, Survivor Steven hangi ülkenin vatandaşı ve kaç yaşında? İşte emrak edilen detaylar...

Survivor Steven hangi ülkenin vatandaşı ve kaç yaşında? Survivor Steven Salam kimdir?

Survivor yeni sezonu kadrosunda yer alan Steven Salam, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından internette sorgulanmaya ve araştırılmaya başlandı. Türkiye’de üniversite okuyan, amatör ligde futbol oynayan Survivor Steven hakkında merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

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