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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor yarışmacılarının kazançlarını duyunca şaşıp kalacaksınız! Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

Survivor yarışmacılarının kazançlarının belli olduğu iddia edildi. Bu sene bambaşka bir format ile ekranlara gelecek olan Survivor 15 Ocak Pazar günü yayın hayatına başlıyor. Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımları olacak. Survivor yarışmacılarının kaç para aldığı sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının haftalık bölüm başı kazançlarının ne kadar olduğuna dair iddialar yapıldı. İşte Survivor yarışmacılarının kazançları ile ilgili detaylar...

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  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımlarında yarışacak olan isimler belli oldu. Bu sene akıl oyunları ve stratejinin olduğu yarışmalar ön planda olacak.  Sosyal medyada yarışmacıların bu sene haftalık bölüm başı alacağı kazançların ne kadar olduğu iddiaları dolaşıyor. Peki Survivor yarışmacıları bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte Survivor yarışmacılarının iddia edilen dudak uçuklatan kazançları...
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    İŞTE İDDİAYA GÖRE SURVİVOR YARIŞMACILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER

    Berdan Mardini - 180 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Yusuf Güney - 95 Bin 600 TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Ümit Erdim - 60 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Murat Eken - 50 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Alper Rende - 45 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Halil İbrahim Göker - 45 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Elanur - 45 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Kürşat Juan - 45 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Chaby Han - 45 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Seçkin Piriler - 30 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Zeynep Alkan - 30 Bin TL
  • Survivor yarışmacıları kazançları dudak uçuklatıyor! Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar, kaç TL kazanıyor?

    Barış Telli - 30 Bin TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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