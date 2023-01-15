Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımlarında yarışacak olan isimler belli oldu. Bu sene akıl oyunları ve stratejinin olduğu yarışmalar ön planda olacak. Sosyal medyada yarışmacıların bu sene haftalık bölüm başı alacağı kazançların ne kadar olduğu iddiaları dolaşıyor. Peki Survivor yarışmacıları bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte Survivor yarışmacılarının iddia edilen dudak uçuklatan kazançları...