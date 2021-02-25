Survivor Yiğit kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yarışmanın en sık merak edilen isimlerinden biri oldu. Basketbolcu Yiğit performansı ile dikkat çekiyor. İşte Survivor Yiğit Oruçoğlu ile ilgili detaylar...

SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul Kadıköy doğumludur. 21 yaşında olan Yiğit Oruçoğlu hayatını İstanbul’da ikamet ettirmektedir. Bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor. Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu’nun medeni hali bekardır.

Survivor 2021 yedek yarışmacılar arasından ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu boy ve fiziğiyle dikkat çekti.Survivor Yiğitoğlu 1.87 boyunda, 84 kilodur.