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Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? - Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak ne zaman öldü?

TV8'in büyük ilgi gören macera yarışması Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 ismin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Yunus Emre, Ünlüler için mücadele ediyor. Peki Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? - Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak ne zaman öldü?

Survivor Yunus Emre kimdir? Sorusu merak ediliyor. Survivor 2021 yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak olan Yunus Emre Karabacak 20 yıldır güreş sporuyla ilgilenmektedir. Peki, Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

5 Temmuz 1954’te Erzurum'da doğan Türk güreşçi Reşit Karabacak, güreş sporuna 1973’te İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceler elde eden Reşit Karabacak, Millî Takım antrenörlüğü de yaptı.

İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir sene sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yaşayan Reşit Karabacak, arkasından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu oldu.

REŞİT KARABACAK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sonrasında güreşi bırakan Reşit Karabacak, 19 Kasım 2020’de Kovid-19’a yakalandı. Kalp krizi geçiren Reşit Karabacak, Bursa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti…

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