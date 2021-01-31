Survivor 2021 yarışmacılarından biri olan Yunus Emre Karabacak, güçlü yapısı ve etkileyici performansıyla yayınlanan her bölümde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Survivor 2021 Yunus Emre nereli, kimdir? Survivor Yunus Emre Karabacak babası kim? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.