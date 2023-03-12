Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

Survivor'da zorlu parkular ve ada şartları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında her geçen gün müdacele dozu ve tansiyon yükseliyor. Son olarak Asena ve Merve arasında yaşanan kavga ikili arasında iplerin kopmasına neden oldu. Sözlü tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Senem Genç kendi isteğiyle Survivor'dan ayrıldığını açıkladı.