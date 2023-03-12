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Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

Survivor’da geçtiğimiz akşam gergin anlar yaşanmış ve Acun Ilıcalı konseyde Senem’in kendi isteğiyle adaya veda ettiğini açıklamıştı. Acil durum konseyini toplayan Ilıcalı, bu sefer gerginlik sırasında tansiyonu yükselten ve fiziksel temasta bulunan yarışmacıya ceza üstüne ceza kesti.

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  • Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

    Survivor'da zorlu parkular ve ada şartları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında her geçen gün müdacele dozu ve tansiyon yükseliyor. Son olarak Asena ve Merve arasında yaşanan kavga ikili arasında iplerin kopmasına neden oldu. Sözlü tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Senem Genç kendi isteğiyle Survivor'dan ayrıldığını açıkladı.
  • Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

    Dün akşam Survivor'un yayınlanan bölümünde ise Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Yaşanan gerginlikte ortada fiziksel temasın bulunması sebebiyle, Ilıcalı verilecek cezaları açıkladı.
  • Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

    Asena'nın ateş başındayken Merve'ye söyledikleri sonrasında adeta bombanın pimi çekildi. Asena Merveye, 'Merve'yi de döveceğim burada. Sen kiminle muhatap oluyorsun?' dedi, ortalık karıştı.
  • Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

    Acun Ilıcalı'nın kararına göre; Survivor Asena'ya kavga esnasında Merve'ye fiziksel temasta bulunduğu için 6 ödülden men cezası verildi.
  • Survivor’da ortalık karıştı! O isme ceza üstüne ceza yağdı!

    Yaşanan tartışmanın sonucunda Senem, kendi isteğiyle adadan ayrıldı. Merve ünlüler takımına geçerken Asena'ya da 6 ödülden yararlanamama cezası verildi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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