Susurluk nerede? Susurluk hangi şehirde, ilde, bölgede?

Balıkesir’in kuzeydoğusunda yer alan Susurluk, Marmara Bölgesi’nin batısında, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçedir. Meşhur köpüklü ayranı ve tostu ile tanınan Susurluk, aynı zamanda Ege ile Marmara’yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasında bulunur. Bursa, Balıkesir ve İstanbul arasında kara yolu üzerinde yer alan ilçenin stratejik konumu, onu hem yerli turistlerin hem de geçiş yapan yolcuların uğrak durağı haline getirir. Peki, Susurluk nerede, Susurluk hangi şehirde ve Susurluk hangi ilde? İşte Susurluk’un konumu, tarihi geçmişi ve coğrafi özellikleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

SUSURLUK NEREDE?

Susurluk, Türkiye’nin batısında, Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. Balıkesir iline bağlı olan ilçe, kuzeyde Manyas, doğuda Bursa’nın Karacabey ilçesi, güneyde Balıkesir merkez, batıda ise Gönen ile komşudur. Coğrafi olarak oldukça avantajlı bir konumda bulunan Susurluk, İstanbul - İzmir karayolu üzerinde yer aldığı için hem ulaşım hem de ekonomik açıdan önemli bir merkez haline gelmiştir. İlçenin Balıkesir şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 42 kilometre, Bursa’ya olan mesafesi ise ortalama 115 kilometredir. Bu yönüyle Susurluk, iki büyük şehir arasında doğal bir geçiş noktası konumundadır. Ayrıca Marmara Denizi’ne olan yakınlığı ve geniş tarım arazileriyle bölgenin üretim potansiyeli oldukça yüksektir.

SUSURLUK HANGİ ŞEHİRDE? Susurluk, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Balıkesir'in toplam 20 ilçesi arasında yer alan Susurluk, hem sanayi hem de tarımsal faaliyetleriyle öne çıkar. İlçenin Balıkesir şehir merkezine yakınlığı, ekonomik olarak gelişmesini kolaylaştırmıştır. Bursa, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere ulaşım açısından köprü görevi görmesi, Susurluk'u yıllar içinde daha da hareketli bir yerleşim haline getirmiştir. İlçede özellikle süt ve süt ürünleri üretimi, et işleme tesisleri ve gıda sektörüne yönelik işletmeler yoğunlukta bulunur. "Susurluk ayranı" ve "Susurluk tostu" gibi markalaşmış ürünlerin ülke çapında tanınması da bu gelişimin bir göstergesidir. SUSURLUK HANGİ BÖLGEDE? Susurluk, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde yer alır. Bu bölge, hem Marmara iklimi hem de Ege ikliminin etkilerini taşıdığı için tarım açısından oldukça verimlidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıman ve yağışlı geçen iklim yapısı, Susurluk'un verimli topraklarında buğday, arpa, mısır, zeytin ve sebze üretimini mümkün kılar. Aynı zamanda hayvancılığın da yoğun olarak yapıldığı ilçede süt üretimi, yerel ekonominin önemli bir parçasıdır. Marmara Bölgesi'nde sanayi ve tarımın dengeli bir şekilde geliştiği az sayıdaki yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkar. Bölgedeki Susurluk Çayı, hem ilçeye adını veren doğal bir akarsu hem de tarımsal sulama açısından önemli bir kaynaktır.

SUSURLUK'UN KONUMU VE ULAŞIM AĞI Susurluk'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, Türkiye'nin en işlek kara yollarından biri olan D-565 üzerinde bulunmasıdır. Bu yol, İstanbul'dan İzmir'e uzanan ve hem ticari taşımacılık hem de turistik seyahat açısından kullanılan ana arterlerden biridir. Bu nedenle Susurluk, geçmişten bu yana "yol üstü ilçesi" olarak bilinir. İlçeden geçenlerin büyük bölümü meşhur Susurluk ayranını ve tostunu tatmak için burada mola verir. Ayrıca Susurluk, Balıkesir merkez ve Bursa arasında hem kara hem de demir yolu bağlantısına sahiptir. Bandırma Limanı'na da yakın olan ilçe, bölge içi lojistik faaliyetlerde de rol oynar. İstanbul'dan Susurluk'a yaklaşık 3,5 - 4 saat, İzmir'den ise 2,5 saatlik bir araç yolculuğuyla ulaşmak mümkündür. SUSURLUK'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ Susurluk'un tarihi, Antik Çağ'a kadar uzanır. Bölgede yapılan arkeolojik buluntular, Susurluk'un eski Misya uygarlığı sınırları içinde yer aldığını gösterir. Osmanlı döneminde önemli bir tarım merkezi olarak öne çıkan Susurluk, Cumhuriyet'in ilanından sonra Balıkesir'in gelişen ilçelerinden biri haline gelmiştir. İlçenin ismini aldığı Susurluk Çayı, yüzyıllardır bölgedeki tarımı besleyen en önemli su kaynağıdır. Günümüzde ise Susurluk, doğal ürünleri, tarıma dayalı sanayisi ve kültürel etkinlikleriyle Marmara'nın canlı yerleşimleri arasındadır.