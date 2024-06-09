Süt dolu kovaya düşen bebek yaşam savaşı veriyor
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 aylık bebek içi süt dolu kovaya düştü. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Melikgazi'nin Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir evde 14 aylık L.B., iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.
Aile, bebeği kovadan çıkarıp 112 Acil'i arayıp yardım istedi.
BEBEĞİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, L.B.'nin ise yaşam mücadelesinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.