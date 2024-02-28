Sütlaç nasıl yapılır? Fırında, nişastasız, kolay ve ev yapımı sütlaç tarifi
Sür, şeker ve pirinç ile yapılan sütlaç, Türk mutfağının en köklü tatlılarından biridir. Peki, evde kolay sütlaç tarifi nasıl yapılır? İşte tam ölçülü sütlaç tarifi.
Türk mutfağında sütlü tatlı denilince ilk akla gelen tatlılardan biri olan sütlaç, yıllar geçmesine rağmen günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Hem nişastalı hem de nişastasız sütlaç tarifi arayan kişiler için yazımızda tüm detayları bir araya getirdik.
Sütlaç Malzemeleri
Ev Yapımı Sütlaç Tarifi
Sütlaç yapmak isteyenler nişastasız sütlaç tatlısının yanı sıra nişastalı sütlaç tarifini de merak der. Nişastalı sütlaç daha koyu ve kremsi bir kıvama sahiptir. Nişasta, sütlaç karışımına eklenerek pişirildiğinde, sütün kıvamını artırır ve daha yoğun bir dokuya sahip olmasını sağlar. Buna karşılık, nişastasız sütlaç daha hafif bir kıvama sahip olabilir. Nişasta, sütlaçın daha dolgun bir lezzete sahip olmasını sağlar. Nişastasız sütlaç ise daha sade bir tada sahip olabilir. İşte nişastasız sütlaç yapmayı isteyenler için tarif:
Fırında Sütlaç Tarifi
Fırında sütlaç için, 1 litre sütü bir tencereye alın ve içine yıkanmış 1/2 su bardağı pirinci ekleyerek orta ateşte kaynatın. Pirinçler yumuşayana kadar, yaklaşık 20-25 dakika arası pişirin ve ara sıra karıştırın. Daha sonra, pişmiş pirinçlere 1 su bardağı toz şekeri ekleyip eritin. Ayrı bir kapta, 1 yemek kaşığı pirinç ununu veya normal unu vanilya ile karıştırın ve sütten biraz alıp karıştırarak topaklanmasını önleyin. Karışımı tencereye ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın. Fırın kabına sütlaçı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika). Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis yapmadan önce üzerini arzuya göre süsleyebilirsiniz.
Sütlaç Yapmanın Püf Noktaları