Sütlaç nasıl yapılır? Fırında, nişastasız, kolay ve ev yapımı sütlaç tarifi

Türk mutfağında sütlü tatlı denilince ilk akla gelen tatlılardan biri olan sütlaç, yıllar geçmesine rağmen günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Hem nişastalı hem de nişastasız sütlaç tarifi arayan kişiler için yazımızda tüm detayları bir araya getirdik.

Sütlaç Malzemeleri

1 litre süt

1/2 su bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu veya normal un

1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 vanilya çubuğunun içi

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Tarçın (servis için)

Ev Yapımı Sütlaç Tarifi

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Sütlaç yapmak isteyenler nişastasız sütlaç tatlısının yanı sıra nişastalı sütlaç tarifini de merak der. Nişastalı sütlaç daha koyu ve kremsi bir kıvama sahiptir. Nişasta, sütlaç karışımına eklenerek pişirildiğinde, sütün kıvamını artırır ve daha yoğun bir dokuya sahip olmasını sağlar. Buna karşılık, nişastasız sütlaç daha hafif bir kıvama sahip olabilir. Nişasta, sütlaçın daha dolgun bir lezzete sahip olmasını sağlar. Nişastasız sütlaç ise daha sade bir tada sahip olabilir. İşte nişastasız sütlaç yapmayı isteyenler için tarif:

Pirinci bol su ile yıkayın ve süzün

Bir tencereye sütü ve yıkanmış pirinci ekleyin, orta ateşte kaynamaya bırakın.

Pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık olarak 20-25 dakika arası pişirin. Ara sıra karıştırarak pişirin.

Pirinçler pişince toz şekeri ekleyin ve karıştırarak eritin.

Ayrı bir kapta pirinç ununu veya normal unu vanilya ile karıştırın. Ardından sütten biraz alıp karıştırın, topaklanmaması için.

Karışımı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaşınca altını kapatın ve isteğe bağlı olarak tereyağını ekleyip karıştırın.

Sütlaçı servis yapacağınız kaselere veya kuplara paylaştırın. Üzerlerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Fırında Sütlaç Tarifi

Fırında sütlaç için, 1 litre sütü bir tencereye alın ve içine yıkanmış 1/2 su bardağı pirinci ekleyerek orta ateşte kaynatın. Pirinçler yumuşayana kadar, yaklaşık 20-25 dakika arası pişirin ve ara sıra karıştırın. Daha sonra, pişmiş pirinçlere 1 su bardağı toz şekeri ekleyip eritin. Ayrı bir kapta, 1 yemek kaşığı pirinç ununu veya normal unu vanilya ile karıştırın ve sütten biraz alıp karıştırarak topaklanmasını önleyin. Karışımı tencereye ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın. Fırın kabına sütlaçı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika). Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis yapmadan önce üzerini arzuya göre süsleyebilirsiniz.

Sütlaç Yapmanın Püf Noktaları

Sütlaç için orta taneli ve yıkanmış pirinç tercih edin. Pirinci yıkadıktan sonra bir süzgeçte süzün ve fazla suyunu iyice süzerek bekletin.

Sütün kalitesi ve miktarı sütlacın lezzetini doğrudan etkiler. Tam yağlı süt kullanmanız, daha kremamsı bir kıvam elde etmenize yardımcı olur. Genellikle 1 litre süt ile sütlaç yapılır, ancak koyu bir kıvam istiyorsanız süt miktarını artırabilirsiniz.

Pirinci süt ile birlikte tencereye alın ve orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve ara sıra karıştırarak pirinçlerin sütü emmesini sağlayın. Pirinçler yumuşayıp süt koyulaşıncaya kadar pişirin. Bu süre genellikle 20-25 dakika arasında değişir.

Sütlaç pişerken sık sık karıştırın. Özellikle alt kısmının tutup yanmaması için tencerenin dibini kazıyarak karıştırın.