Sütlü irmik tatlısı tarifi: Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hafifliği, pratikliği ve ekonomik malzemeleriyle evde en sık yapılan sütlü tatlılardan biri sütlü irmik tatlısıdır. Fırın gerektirmemesi, kısa sürede hazırlanması ve doğru teknikle pürüzsüz bir kıvam yakalanabilmesi sayesinde hem günlük tatlı ihtiyacına hem de misafir sofralarına kolayca uyum sağlar. İrmiğin tok yapısı, sütle birleştiğinde "ne çok ağır ne de çok hafif" dengeli bir lezzet ortaya çıkarır. Üstelik bu tatlı; meyve sosu, çikolata sosu, fındık-ceviz gibi eklemelerle farklı şekillerde zenginleştirilebildiği için tek tarifle birçok alternatif sunar. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı sütlü irmik tatlısı tarifi, püf noktaları, kıvam ipuçları ve servis önerileri yer alıyor.
Sütlü irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)
Temel irmik muhallebisi için
1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak ve daha ipeksi kıvam için)
Üzeri için (isteğe bağlı)
Hindistan cevizi
Tarçın
Toz Antep fıstığı
Fındık/ceviz kırığı
Çikolata rendesi
Mevsim meyveleri (çilek, muz, yaban mersini vb.)
Daha hafif ve “mousse” dokusu için (opsiyonel)
1 paket krem şanti
1 çay bardağı soğuk süt (krem şantiyi çırpmak için)
Ölçü notu: 1 su bardağı irmik, tatlıyı dilimlenebilir kıvama getirir. Daha “kase tatlısı” gibi yumuşak isterseniz irmiği 3/4 su bardağına düşürebilirsiniz.
Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
Tencereye malzemeleri alın
Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri ekleyin.
Daha ocağa koymadan tel çırpıcıyla iyice karıştırın. Bu adım, irmiğin topaklanmasını büyük ölçüde engeller.
Pişirme (kıvamı belirleyen aşama)
Tencereyi orta ateşe alın.
Karışımı sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. İrmik hızlı kıvam aldığı için bu aşamada karıştırmayı bırakmamak önemlidir.
Karışım kaynamaya yakın koyulaşacak ve “muhallebi” kıvamı alacaktır.
Kıvam oturduğunda altını kısın, 1–2 dakika daha karıştırarak pişirin.
Son dokunuşlar
Ocaktan almaya yakın vanilini ekleyin.
İsterseniz tereyağını da bu aşamada ekleyip eriyene kadar karıştırın. Tereyağı, tatlının daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
Kalıba dökme
Tatlıyı borcama dökebilir ya da porsiyonluk kaselere paylaştırabilirsiniz.
Üzerini spatula ile düzleyin.
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına alın.
Dinlendirme
En az 1–2 saat soğutun.
Dilimlemek istiyorsanız 3–4 saat bekletmek daha iyi sonuç verir.
Dinlendirme, irmiğin tamamen oturmasını sağlar. Bu adım atlanırsa tatlı keserken dağılabilir.
(İsteğe bağlı) Krem şantili sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
Daha hafif ve “mousse” benzeri bir doku isterseniz şu yöntemi uygulayabilirsiniz:
Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra 10–15 dakika bekleyin, el yakmayan ılık hâle gelsin.
Ayrı bir kapta krem şantiyi soğuk sütle çırpın.
Krem şantiyi muhallebiye ekleyip spatula ile söndürmeden karıştırın.
Kalıba dökün, soğutun.
Püf: Muhallebi çok sıcaksa krem şanti kesilir ve istenen doku oluşmaz.
Püf noktaları (topaksız, tam kıvam için)
İrmiği süte ekledikten sonra tencereyi ocağa almadan önce mutlaka iyice karıştırın.
Pişirme boyunca karıştırmayı bırakmayın; irmik dibe tutup topaklanabilir.
Vanilini çok erken eklerseniz aroması uçabilir; ocaktan almaya yakın eklemek daha iyi sonuç verir.
Tatlıyı fazla koyu yaparsanız sertleşebilir. Bu yüzden “kaşıktan ağır ağır akan” muhallebi kıvamı idealdir.
Tatlıyı borcamdan düzgün dilimlemek için bıçağı sıcak suya batırıp silerek kesin.
Sütlü irmik tatlısı nasıl tatlandırılır, çeşitlendirilir?
Bu tatlı, temel hâliyle çok sade ve “tamamlayıcı” bir tarif olduğu için farklı dokunuşlarla kolayca çeşitlenir:
Meyveli seçenek
Üzerine çilek, muz, yaban mersini ekleyin.
Dilerseniz çilek veya portakal sosu hazırlayıp üstüne dökün.
Çikolatalı seçenek
Üzerine çikolata sos dökün.
Muhallebinin içine 1–2 yemek kaşığı kakao ekleyerek “kakaolu irmik tatlısı”na çevirebilirsiniz.
Kuruyemişli seçenek
İçine veya üstüne ceviz, fındık, Antep fıstığı ekleyin.
Tarçınla birleştirince daha sıcak bir aroma yakalanır.
Bisküvili seçenek
Borcama önce bisküvi katı yapıp üzerine irmik dökerek tatlıyı “pasta” formuna taşıyabilirsiniz.
Servis önerileri
Üzerine Hindistan cevizi serpip klasik sunum yapabilirsiniz.
Antep fıstığı ve çilek ile daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz.
Yaz aylarında yanında bir top sade veya vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.
Kahve yanında servis edildiğinde tatlı–acı dengesi daha belirgin olur.
Sütlü irmik tatlısı; az malzemeyle kısa sürede hazırlanan, fırın gerektirmeyen ve doğru dinlendirme ile “tam kıvamında” sonuç veren pratik bir sütlü tatlıdır. Topaklanmaması için karıştırma tekniği, kıvamın doğru tutulması için pişirme süresi ve dilimlenebilir sonuç için soğutma süresi bu tarifte başarının anahtarıdır. Bu temel tarifle; meyveli, çikolatalı, bisküvili veya kuruyemişli birçok farklı versiyon da kolayca hazırlanabilir.