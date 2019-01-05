Suudi Arabistan'da kadınların boşandıklarını sonradan öğrendiği uygulama son buluyor

Suudi kadınlar eşleri boşanma davası açarsa kısa mesajla bilgilendirilecek

Bloomberg haber ajansı, Suudi Arabistan'da kadınların boşandıklarını boşanma süreci tamamlandıktan sonra öğrendikleri uygulamanın yarın itibarıyla sona ereceğini bildirdi.

Suudi avukat Nisreen al-Ghamdi, Pazar günü uygulamaya konulacak olan Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, boşanma mahkemeye intikal ettiğinde kadınların kısa mesajla bilgilendirilmesinin zorunlu hale geleceğini aktardı.

Nisreen al-Ghamdi, Suudi Arabistan'da şu anda bazı erkeklerin eşlerine haber vermeden boşanma davası açtığını söyledi.

Al-Ghamdi, düzenlemenin nafaka gibi hakların önünü açtığını ifade ederek, "Yeni düzenleme kadınlar boşandıklarında hak elde etmesini sağlıyor. Ayrıca bu düzenlemeyle, hakimlerin boşanmadan önce yetkilerini kötüye kullanması engelleniyor" diye konuştu.

Yeni yasa, Prens Muhammed Bin Salman'ın ekonomik ve sosyal reformları kapsayan 2030 Vizyon planıyla ilgiyle çabalarıyla uyumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Prens Bin Salman'ın gücünü daha da pekiştirmesiyle beraber Suudi kadınlar haklar elde etmeye başladı. Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl kadınların araba kullanmasını yasaklayan düzenlemeye son vermişti. Ayrıca sosyal hayatta cinsiyetler arası etkileşimle ilgili pek çok kısıtlama kaldırılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, ülkenin kadınları pasaport başvurusu, ülke dışına seyahat, evlenme ve hatta hapisten salınma gibi durumlarda bir erkek vekilin onayına hala ihtiyaç duyuyor.

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