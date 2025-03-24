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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ABD heyetleri görüştü | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ABD heyetleri görüştü

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna ve ABD heyetleri bir araya geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini söyledi, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 07:26 Güncelleme: 24.03.2025 - 07:26
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        Suudi Arabistan'dan Ukrayna-ABD zirvesi
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında düzenlenen toplantının sona erdiği bildirildi.

        Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının bittiğini belirtti.

        Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin amacının kalıcı ve adil barışın sağlanması olduğuna işaret eden Umerov, "Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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