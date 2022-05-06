Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Suudi Arabistan'dan İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor

Suudi Arabistan Havayolları, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'tan İstanbul'a gerçekleşecek

Suudi Arabistan'dan İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor
DHA

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, iki yıl aranın ardından İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. Saudia'nın ilk tarifeli seferi Riyad ve Cidde'den İstanbul Havalimanı'na 7 Mayısta yapılacak. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi. Seferler, Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek.

Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati: Enflasyon belasından kurtulacağız
Son dakika: Sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge müjdesi
İŞ-YAŞAM Sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamı içine ...
Musk Twitter'in hem patronu hem de CEO'su olacak
İŞ-YAŞAM Hem patron hem de CEO olacak!
SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyonu nedir ve yıllık yüzde kaç oldu?
İŞ-YAŞAM Nisanda enflasyon yüzde 70'e dayandı
Batı yasakladı, o ucuz petrole hücum etti! Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımı rekor seviyede arttı - Enerji Haberleri
İŞ-YAŞAM Rusya'nın petrolünü ucuza kapattı!
Batman-Diyarbakır arasında yeni trenler sefere başlıyor
İŞ-YAŞAM Yeni trenler sefere başlıyor
Henkel 2.000 çalışanının işine son verecek
İŞ-YAŞAM 2.000 çalışanını işten çıkartacak
Son dakika: Nisanda dış ticaret açığı yüzde 98 yükseldi
İŞ-YAŞAM Dış ticaret açığı yüzde 98 yükseldi
Nisan'da fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
İŞ-YAŞAM Nisan'da zam şampiyonu kuru soğan oldu
İmalat sektörü ivme kaybetti
İŞ-YAŞAM İmalat sektörü ivme kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.