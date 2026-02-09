Habertürk
        Haberler Dünya Suudi Arabistan ile Somali'den savunma işbirliği | Dış Haberler

        Suudi Arabistan ile Somali'den savunma işbirliği mutabakatı

        Somali ile Suudi Arabistan savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesinin ve Kızıldeniz'in güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:33
        Suudi Arabistan ile Somali'den savunma işbirliği
        Somali ile Suudi Arabistan savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

        Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlardaki işbirliğini geliştireceği kaydedildi.

        Mutabakat zaptı Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı.

        Bu stratejik ortaklık ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Kızıldeniz'in güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

        Somali ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, İsrail'in Somali'nin tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanımasının ardından gelişmeye başladı.

        Somali medyasına göre, Mogadişu yönetimi, toprak bütünlüğünü ve hava sahasını koruyabilmek için dost ülkelerden ileri teknik destek ve askeri teçhizat temini arayışında.

        *Haberin fotoğrafı, Somali Savunma Bakanlığı tarafından servis edilmiştir

