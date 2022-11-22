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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

Suudi Arabistan'ın, Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği maç sonrası gündeme Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus geldi. İşte sosyal medyada Portekizli teknik adamın konuşulmasının nedeni...

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  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda Arjantin ile karşılaştı. Maçın hatta turnuvanın favorisi gösterilen Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. 
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Maçın sonunda ise Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus sosyal medyada trendlere girdi. 
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımını çalıştıran Jorge Jesus takımıyla 20 maça çıkmış ve sadece 1 mağlubiyet alarak 2.45 puan ortalaması yakalamıştı.
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Suudi Arabistan'ın bugün Arjantin karşısına çıktığı kadroda ise Hassan Altambakti ve Feras Albrikan haricindeki tüm oyuncular Jorge Jesus'un eski öğrecisiydi. 
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    'KUSURSUZ OFSAYT TUZAĞI'

    Suudi Arabistan, ilk dakikadan itibaren Arjantin hücumcularına ofsayt taktiği uyguladı. Arjantinli oyuncular, Suudi Arabistan karşısında 10 kez ofsayta düştü. 
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Sosyal medya kullanıcıları da sezon başından beri Fenerbahçe'de bu taktiği başarılı bir şekilde sürdüren Jorge Jesus'u hatırlattı.  

     
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Taraftarların Jorge Jesus'u hatırlatmasının nedeni ise, iki sene önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jesus'un orada da bu taktiğini kullanmasıydı.
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Suudi Arabistan maçının ilk 11'inde çıkan 9 oyuncu Jorge Jesus'un eski öğrencisiydi.

    Sosyal medyada kullanıcılar, esprili bir dille galibiyetin 'Jesus'un taktiği sayesinde geldiğini söyledi. 
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    İşte sosyal medyada Jorge Jesus hakkında yazılanlar:

    Brezilyalı gazeteci Mônica Alves:

    "Arjantin, Suudi Arabistan karşısında ilk yarıda 7 defa ofsayta düştü. Savunma çizgisi harikaydı. İlk 11'deki oyuncuların çoğunun Al Hilal'den olduğunu ve Jorge Jesus'un Al Hilal'i 7 ay çalıştırdığını hatırlayınca bunun sebebini anlıyorsunuz."
  • Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu

    Flamengolu bir taraftar sayfası ise Jesus hakkında, ''Suudi Arabistan'ın organize olma nedeni: Oyuncuların çoğu Jorge Jesus tarafından çalıştırıldı. Yaşlı adam kızgın''  ifadelerini kullandı.

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