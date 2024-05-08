"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a suikast düzenlendi" iddiası
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda kraliyet muhafızlarından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği şeklinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir trafik kazasına ait olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın konvoyuna dün bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda kraliyet muhafızlarından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
İddianın ilk önce bir X hesabı tarafından "Riyad'daki güvenlik olayı. Üst düzey bir yetkilinin konvoyunu hedef alan bir suikast operasyonu gerçekleştirildiği ve çok sayıda Kraliyet Muhafızı'nın öldürüldüğü veya yaralandığı bilgisi. Hedef hakkında bilgi yok!!! Bin Selman olabilir aman Allah diyoruz" açıklamasıyla paylaşıldığı görüldü.
İçerikte yer alan videonun da suikast anlarına ait olarak sunuldu.
İddianın daha sonra Al-Enwar 2 uydu kanalının X hesabından paylaşıldığı görüldü.
İçerikte yer alan iki videonun Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a düzenlenen suikastı gösterdiği iddia edildi.
Suikast sonucunda Veliaht Prens'in birçok korumasının hayatını kaybettiği de ileri sürüldü. Başka paylaşımlarda da Veliaht Prens'in yara almadan kurtulduğu ifade edildi.
"Mossad Commentary" isimli resmi olan bir X hesabı da "Bin Salman bir suikast girişiminden sağ kurtuldu" paylaşımını yaptı.
Haber içerikli paylaşımlar yapan X hesaplarının iddiayı teyitlemeden paylaştıkları görüldü.
Resmi haber ajansları ve haber kaynakları incelendiğinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik suikast girişimi ile ilgili bir içeriğin olmadığı görüldü. Suikast anlarını gösterdiği iddiasıyla paylaşılan videoların güncel olmadığı ve bağlamından koparılarak tekrar dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
Görüntülerin, 16 Mart 2024'te Riyad'da meydana gelen trafik kazası sonucunda iki araçta çıkan yangını gösterdiği bulundu. Videonun ilk olarak Saudi M&m's isimli bir Tiktok hesabı tarafından paylaşıldığı bulundu. Ardından bir X hesabı tarafından da alıntılandığı görüldü. Ancak her iki hesabın da videoyu sildiği anlaşıldı.
Suudi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart'ta yaptığı paylaşım incelendiğinde aynı trafik kazasının gösterildiği tespit edildi.
"Riyad'da meydana gelen trafik kazası sonucu iki araçta çıkan yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı." açıklamasıyla paylaşılan görüntünün arkasında yer alan cam alanın iddialarda bulunan videoda da olduğu görüldü.
Mossad Commentary hesabının ilerleyen saatlerde "Neyse ki Riyad'tan gelen haberler doğru değil." paylaşımını yaptığı görüldü. İddiayı paylaşan birçok hesabında paylaşımlarını sildiği dikkat çekti.
Resmi kaynaklar incelendiğinde suikast girişimiyle ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı tespit edildi.