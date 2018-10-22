Almanya, Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisini ortak bir toplantıya katılmak üzere Dışişleri Bakanlığına davet etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ortak toplantıda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yansımaların ele alınacağı ifade edildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığında kısa bir konuşma yapılması bekleniyor" denildi.

SİLAH SATIŞINI DURDURUYORLAR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz." dedi.

Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortak yazılı açıklamasında da olay şiddetle kınanırken, " Suudi Arabistan'dan ölümün arka planıyla ilgili saydamlık bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Almanya'da, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışı da gündeme geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor." diye konuştu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin, ''Şu ana kadar onay verilmiş silah ihracatı da hükümet tarafından incelenecek.'' dedi.

Steffen Seibert, ''Cenaze hakkında bir bilgi yok. Soruşturmanın şeffaf yürütülmesini ve sonucunun inandırıcı olmasını bekliyoruz.'' diye konuştu.

Seibert ayrıca Başbakan Merkel'in, ''Bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah satışı yapılamaz'' ifadesine de atıfta bulunarak, ''Şu ana kadar onay verilen silah ihracatı da hükümet tarafından incelenecek.'' dedi.

AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için, öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istediklerini bildirdi.

Alman Televizyonu İkinci Kanalı ZDF'e konuşan Altmaier, Alman koalisyon hükümetinin şu anda Suudi Arabistan’a silah ihracatını onaylamama konusunda görüş birliği içinde olduğunu bildirdi. Altmaier, "Çünkü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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