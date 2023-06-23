Polise göre kız kardeşler 3 Şubat 2022'de Suudi Arabistan'daki ailelerinden 4400 dolardan fazla son ödeme aldı. Fonlardan sorumlu olan Amaal, iki haftalık kiralarına 960 dolar yatırdı ve ardından kız kardeşine 2000 dolar aktardı. Kiracıları Jay Hu, kadınların iki yıl önce ilk taşındıklarında aslında 'iyi' kiracılar olduklarını ve 2022'nin başlarında kirayı ödeyememeden önce 'bol miktarda' birikim yaptıklarını açıkladı.

Ölümlerine neyin sebep olduğu belirsizliğini korurken, birçok kaynak kızların 'iyi bağlantıları olan' aileleriyle aralarının açıldığına inanıyor.