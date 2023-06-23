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Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

Polis, Sydney'deki evlerinde ölü bulunan Suudi iki kız kardeşin şüpheli ölümünü aydınlattığını açıkladı.

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  • Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

    New South Wales Polisi'nden (NSW) geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaptığı açıklamada, 7 Haziran'da cansız bedenleri bulunan iki kardeşin kimliğini 24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli olarak açıklamıştı.
  • Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

    Rapora göre, 24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli, 7 Haziran 2022'de anavatanlarından kaçıp 5.000 dolar birikimleriyle Avustralya'ya gelmişti.

     

    Polis, kız kardeşleri 7 Haziran'da bir kontrol sırasında Canterbury'deki birinci kattaki dairelerinde ayrı odalarda ölmüş halde bulduklarını ancak Mayıs ayı başlarında öldüklerine inandıklarını belirtmişti.
  • Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

    Polis, Sydney'deki evlerinde ölü bulunan Suudi Arabistanlı iki kız kardeşin şüpheli ölümünü aydınlattı.
  • Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

    Daily Telegraph'ın haberine göre NSW Polisi, iki kardeşin para almayı bırakmalarından kısa bir süre sonra Şubat sonundan öldükleri Nisan başına kadar dairede saklandı.

     

    Toksikoloji raporları, dairede olağandışı seviyelerde sodyum, nitrat ve florür bulurken, bir başka rapor da polisin kız kardeşlerin bir intihar anlaşması sonucu öldüğüne kanaat getirdi.
  • Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

    Daily Telegraph'a konuşan bir kaynak, "Onlara ailelerinden gelen para akışı Şubat ayında kesildi. Neden durduğunu bilmiyoruz ama görünen o ki yurtdışındaki aileleriyle bir tür anlaşmazlık yaşanmış. Ondan sonra da herkesle iletişimi kestiler" denildi. 
  • Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde yeni gelişme

    Polise göre kız kardeşler 3 Şubat 2022'de Suudi Arabistan'daki ailelerinden 4400 dolardan fazla son ödeme aldı. Fonlardan sorumlu olan Amaal, iki haftalık kiralarına 960 dolar yatırdı ve ardından kız kardeşine 2000 dolar aktardı. Kiracıları Jay Hu, kadınların iki yıl önce ilk taşındıklarında aslında 'iyi' kiracılar olduklarını ve 2022'nin başlarında kirayı ödeyememeden önce 'bol miktarda' birikim yaptıklarını açıkladı.

     

    Ölümlerine neyin sebep olduğu belirsizliğini korurken, birçok kaynak kızların 'iyi bağlantıları olan' aileleriyle aralarının açıldığına inanıyor.

* Haberin görselleri Associated Press, NSW Polisi ve Reuters'tan servis edilmiştir. 

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