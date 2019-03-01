Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Lise 1'inci sınıf öğrencileri Ali Şahin (16) ve Memduh Hançer (16),arkadaşlarıyla sulama kanalı çevresinde gezintiye çıktı. Gezi sırasında Şahin, kanalı kapatan demir korkuluklardan atlayarak, ellerini yıkamak için suya eğildi. Bir anda dengesini kaybeden Şahin, sulama kanalına düştü.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre suda çırpınan arkadaşını kurtarmak isteyen Memduh Hançer de peşinden kanala atladı. Bir süre sonra liseliler, sulama kanalında gözden kayboldu. Bu anları gören arkadaşları ise telaşla polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALİ ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, suda bulunup, çıkarılan çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ali Şahin ve Memduh Hançer, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Ali Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DİĞERİ YOĞUM BAKIMDA

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Memduh Hançer ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Acı haberle hastaneye gelen çocukların yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ali Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.