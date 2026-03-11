Canlı
        Suyla dolan yolda mahsur kalan TIR şoförü sandalla kurtarıldı

        Suyla dolan yolda mahsur kalan TIR şoförü sandalla kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı tali yolda mahsur kalan TIR şoförünü sandalla ulaşan itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:09
        TIR şoförü sandalla kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı tali yolda mahsur kalan TIR şoförünü sandalla ulaşan itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

        YOL KENARINDAKİ SULAMA KANALINA YAN YATTI

        Olay, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Maden yüklü TIR'ın şoförü, suyla kaplanan yoldan geçebileceğini düşünerek ilerlemek istedi. Ancak bu sırada TIR, yol kenarındaki sulama kanalına doğru yan yattı. Şoför, araçta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        KURTARMA ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Taşkın sularının yolu kaplaması nedeniyle kara yolu ile ulaşım sağlayamayan ekipler, sandalla kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, şoförü bulunduğu yerden alarak kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

