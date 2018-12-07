Suzuki’nin küçük SUV modeli yeni Jimny, yenilenmiş hali ile Türkiye’de satışa sunuldu. Suzuki Jimny, GLX donanım paketi, 1.5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla, 151 bin TL’lik fiyatla bayilerde yerini aldı.
İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan Jimny, yeni neslinde köşeli bir tasarıma kavuştu. Minik SUV'da daha dik konumlandırılan A sütunları ve yatay konumlu motor kaputunun görüş alanını artırması hedefleniyor. Jimny'de sunulan konfor donanımlarına bakıldığında, iç mekanda bluetooth uyumlu akıllı telefon desteğine sahip 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Yerini aldığı selefine oranla 53 litre artan bagaj kapasitesi 377 litreye ulaşan otomobilde, arka koltuklarda katlanabiliyor.
3 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR
Merdiven tipi şasiye sahip Suzuki Jimny'de, üç açılı helezon yaylı 3 kollu sabit aks ve arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Profesyonel arazi kullanımları desteklemek üzere Suzuki tarafından geliştirilen dört tekerlekten çekiş sistemi ALLGRIP PRO devreye alınabiliyor.
37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik karın açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı bulunan Suzuki Jimny'de, herhangi bir engel nedeniyle aks üzerindeki tekerleklerden birinin yer ile olan temasının kesilmesi halinde aynı aks üzerindeki diğer tekerlek yere daha fazla bastırılıyor ve böylece bozuk zeminde daha fazla tutunma hedefleniyor.
Yeni Suzuki Jimny’de kullanıma sunulan arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sisteminin, 2H (iki tekerlekten çekiş), 4H (dört tekerlekten çekiş) ve 4L (arazi takviyesine sahip dört tekerlekten çekiş) olmak üzere farklı sürüş modları bulunuyor.
MOTOR HACMİ DEĞİŞTİ
Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1.3 litre hacimli motorun yerini 1.5 litrelik motor ünite aldı. 100 beygir gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunuyor. Atmosferik motor, 4 ileri vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor.
Suzuki tarafından geliştirilen ve GLX donanımında standart olarak sunulan kaza önleyici güvenlik teknolojisi Suzuki Safety Support, öndeki araç veya yaya ile olası bir çarpışma tespit etmesi halinde Dual Sensor Brake Support (DSBS) (Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi) çarpışmayı önlemek ve etkilerini hafifletmek üzere sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve fren gücünü artırıyor.
Ayrıca Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Uzun Huzmeli Far Asistanı gibi teknolojiler de sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüyü destekliyor. Yeni Suzuki Jimny ayrıca Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, yokuş kalkış desteği, Eğim İniş Yardımcısı, Acil Durum Fren İşareti, ESP, darbe sönümleyen gövde TECT, lastik basıncı uyarısı sistemi ile de donatılmış durumda.
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