        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'SWANS – Kuğu Gölü' prömiyer yaptı

        Paribu Art sahnesinde prömiyer yapan "SWANS – Kuğu Gölü", 57 genç dansçının performansıyla ilk kez seyirciyle buluştu. Özge Gürel, Dilan Çiçek Deniz, Dilin Döğer ve Tolga Han Çinkitaş gecede genç sanatçıları yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Tan Sağtürk sanat yönetmenliğinde kurulan Genç Bale Tan Sağtürk Akademi topluluğunun sahneye taşıdığı “SWANS – Kuğu Gölü”, ilk gösteriminde yoğun ilgi gördü. Klasik baleyi hip hop ve çağdaş dans ile buluşturan yenilikçi yapım, sanat ve cemiyet hayatından birçok tanınmış ismi aynı gecede buluşturdu.

        Duende Global yapımcılığında sahnelenen gösteriye Özge Gürel, Dilan Çiçek Deniz, Dilin Döğer ve Tolga Han Çinkitaş gibi isimler katıldı. Davetliler, genç sanatçıların enerjisi ve sahne performansını uzun süre ayakta alkışladı.

        57 genç dansçının sahne aldığı “SWANS”, Çaykovski’nin ölümsüz müziğini bugünün ritmiyle yeniden yorumlarken; bale, hip hop ve çağdaş dansı aynı anlatıda buluşturuyor. Yaklaşık 75 dakika süren iki perdelik gösteri, klasik esere modern bir soluk getiriyor.

        Gösteri öncesinde seyirciyi selamlayan Genç Bale Tan Sağtürk Akademi Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, projenin genç sanatçılar için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı: “SWANS, yalnızca bir sahne projesi değil; genç sanatçıların kendi seslerini, enerjilerini ve hayallerini görünür kıldığı çok özel bir yolculuk. Aylar süren emek, disiplin ve inancın sonucunu bu akşam seyircimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sahne, gençlerin sahnesi.”

        Eserin rejisini üstlenen Volkan Ersoy ise yapımın çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti: “Kuğu Gölü gibi zamansız bir eseri bugünün diliyle yeniden yorumlamak istedik. Klasik balenin asaleti ile hip hop’un özgür enerjisini bir araya getirerek yeni kuşağın bağ kurabileceği güçlü bir sahne dünyası kurmayı hedefledik. SWANS, gelenekten beslenen ama geleceğe bakan bir yorum.”

        “SWANS – Kuğu Gölü” gördüğü yoğun ilgi üzerine 16 Mayıs’ta yeniden seyirciyle buluşacak.

        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
