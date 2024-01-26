Sydney Sweeney başrolde! Korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim? Yönetmen koltuğunda Michael Mohan'ın oturduğu ve senaristliğini Andrew Lobel'in üstlendiği Immaculate filminin fragmanı yayınlandı. Konuyla ilgili araştırılan: "Korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL