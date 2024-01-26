Sydney Sweeney başrolde! Korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim?
Yönetmen koltuğunda Michael Mohan'ın oturduğu ve senaristliğini Andrew Lobel'in üstlendiği Immaculate filminin fragmanı yayınlandı. Konuyla ilgili araştırılan: "Korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
Korku sinemasının yeni ve çarpıcı bir örneği olan Immaculate filminden ilk fragman geldi. Peki, korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar...
IMMACULATE OYUNCU KADROSU
IMMACULATE KONUSU NE?
Film, Cecilia adında dindar bir kadına İtalyan kırsalında bir manastırda rol teklif edilmesini ve kadının korkutucu sırlarını konu ediniyor.
IMMACULATE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Immaculate, 22 Mart 2024 tarihinde seyircisiyle buluşacak.