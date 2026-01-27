Sydney Sweeney'in Hollywood tabelasına sütyen asmasına tepki

Sydney Sweeney, Los Angeles'taki Santa Monica Dağları'nda yer alan ikonik Hollywood tabelasına tırmanarak sütyenlerden oluşan bir çamaşır ipi astığı öğrenildi. Bunu, Jeff Bezos'un da yatırımcısı olduğu iç çamaşırı markası için bir tanıtım çekimi olarak yaptığı öğrenildi. Ancak 28 yaşındaki ünlü oyuncunun ilginç tanıtım fikri, bürokratik engellere takıldı.

TMZ'nin haberine göre; Sydney Sweeney, Hollywood Tabelası'nı çekmek için Los Angeles şehri ve ilçelerinin film ofisi olan FilmLA kurumundan izin aldı ancak tabelaya dokunma veya tırmanma izni yoktu. Ünlü oyuncuya Hollywood Ticaret Odası'ndan gönderildiği anlaşılan bir e-posta, tabelaya iç çamaşırı asılmasına tepkiyi ortaya koydu. Hollywood Ticaret Odası yetkilisi, Sweeney'in tanıtım filminin Hollywood Ticaret Odası tarafından onaylanmadığını ve bundan önceden haberdar olmadıklarını belirtti.

Sydney Sweeney'in bu durumu izinsiz giriş veya vandalizm suçlamasıyla sonuçlanabilir. Ancak Hollywood Ticaret Odası'nın bu seçeneği kullanıp kullanmayacağı belirtilmedi.