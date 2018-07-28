Hürriyet'ten Sinem Vuralın'ın haberine göre, dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott'un çekeceği yeni Türk Hava Yolları reklam filminin yıldızı belli oldu. Detayları sır gibi saklanan reklam için, adını "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı" filmiyle duyuran Sylvia Hoeks'ta karar kılındı.



Scott tarafından İstanbul'da çekilecek reklamın yüzü olan Hollandalı oyuncunun, aynı zamanda yönetmenin yeni filmi "Queen&Country"de de başrolü üstleneceği öğrenildi.

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