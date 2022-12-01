Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polonya kalecisi Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı

Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, Dünya Kupası'nda penaltısını kurtardığı Lionel Messi'nin nereye şut atacağını bildiğini iddia etti! İşte detaylar

ABONE OL
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin, Polonya ile oynadığı karşılaşmada baskıyı artırdığı anda ilk yarının sonunda tartışmalı bir penaltı kazandı.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    VAR, Szczesny'nin Messi'ye faul yaptığına karar verdi ve hakem beyaz noktaya gitti. Ancak kaleci Szczesny, yedi Ballon d'Or sahibinin penaltısını muazzam bir şekilde kurtardı.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Polonyalı eldiven, Messi'nin penaltısının şifresini nasıl çözdüğünü açıkladı.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Maçın ardından TVP'ye konuşan Juventus kalecisi penaltı anı ile ilgili görüşünü şöyle açıkladı:
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    "Hakeme, Messi'nin yüzüne elimle dokunduğumu söyledim ama penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakem aksini karar verdi ancak sorun değil. Gösteriş yapmalıyım.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Artık Messi'nin nereye şut atacağını bildiğimi söyleyebilirim. Leo bazı penaltılarda kaleciye bakıyor, bazılarına ise sert vuruyor.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Sert vuracaksa soluma doğru vuracağını biliyordum. Topa gelirken hiç duraksamadığını gördüm ve sert vuracağını hissettim.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Kurtardım. Mutluyum çünkü sonunda o penaltı bir şeyler kazandırdı. Bu çok büyük bir memnuniyet."
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Bu, Szczesny'nin 2022 Dünya Kupası'nda şimdiden iki penaltı kurtardığı anlamına geliyor...
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Polonyalı kalecinin kurtarışı galibiyeti getirmese de takımın C Grubu'ndan çıkıp son 16'ya kalmasını sağladı.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Öte yandan Wojciech Szczesny, 2002 Dünya Kupası'nda iki penaltı kurtaran Brad Friedel'dan bu yana bunu başaran ilk kaleci oldu.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Ayrıca Szczesny, 1986'dan (Joel Bats vs Brezilya) bu yana bir Dünya Kupası maçında sebep olduğu penaltıyı kurtaran ilk kaleci oldu.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    POLONYA'YI NE BEKLİYOR? 

    Szczesny'nin kahramanlığı ve Meksika'nın Suudi Arabistan karşısında üç farklı kazanamamasının ardından Polonya, şampiyon Fransa ile son 16'da...
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    İTİRAF

    Szczesny, "Penaltı kararından önce Messi ile konuştuk. Ona penaltı verilmeyeceğin dair kendisiyle 100 Euro'ya bahse gireceğimi söyledim. Hakemin kararının ardından bahsi kaybettim" ifadelerini kullandı.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

    Başarılı kaleci ayrıca gülerek; "Oyuncuların bahis oynaması yasak. Belki de ceza alacağım" diye şaka yaptı.
  • Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.