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        Haberler Gündem Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi - Güncel haberler

        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde 22 yaşındaki Barış Yılmaz tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki M.S.K. adlı kız, Ankara'ya sevk edildi. Olay ardından yaşamına son veren Yılmaz toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:27
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        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
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        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

        Barış Yılmaz, konuşmak için otomobille M.S.K.'nin evine gitti. Burada konuşmaya başlayan taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla M.S.K.'ye ateş edip ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçtı.

        Ağır yaralanan M.S.K., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, daha sonra da tedavisi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan İncesu Kanyonu civarında otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Barış Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz, otopsi işlemlerinin ardından, bugün öğle vakti Ortaköy ilçesi İncesu köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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