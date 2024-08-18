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        Haberler Yaşam Tabanı kirlenen ütünüzle vedalaşmayın temizleyin! Ütünün altı nasıl temizlenir?

        Tabanı kirlenen ütünüzle vedalaşmayın temizleyin! Ütünün altı nasıl temizlenir?

        İcat edilmesinin üzerinden 300 yıldan fazla zaman geçti, gelişen teknolojiyle birlikte hem şekli hem fonksiyonları değişti ama değişmeyen bir şey var: Ütünün tabanı hala kirlenebiliyor... Modern dünyanın olmazsa olmaz ev aletlerinden ütülerin bakımına hakim olmadığınızı düşünüyorsanız bu yazı tam size göre... Ütünün altı nasıl temizlenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:00
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        Kıyafetlerinin içinde bakımlı, temiz ve kusursuz görünmeyi kim istemez ki! Kıyafetlerimizin buruşuk görüntüsünü düzeltmek için kullandığımız ütüler bazen yanlış ısıda kullanmamız bazen de yanlış kumaşlara sürtmemiz yüzünden kirlenir. Ütünün tabanında kumaş ve boya lekerleri oluşur. Bu yüzden bazen ütülerimizi atmak zorunda bile kalabiliriz.

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        Ancak tabanı kirlenen her ütünün atılması gerektiğini düşünmek çok yanlış olur çünkü artık zaman değişti. Ütülerin tabanının üretilmesinde kullanılan malzemeler çeşitlendi. Artık pek çok ütünün tabanını kolayca temizlemenin yolları var. Bu yazıda ütüsüyle vedalaşmadan önce her yöntemi denemek isteyenlere sesleniyoruz!

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        Beyaz Sirke: Kullanmadığınız bir cezveye biraz beyaz sirke alıp onu biraz ocakta ısıtın. Isındığına emin olduğunuzda yine sonrasında kullanmayacağınız bir havluyu bu sıcak sirkeyle çok az ısıtıp ütünün altını ovalayın. Elinizi yakacak kadar ıslak olmasın. Renksiz ve pamuklu bir havlu olmalı.

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        Diş Macunu: Ütünüz soğukken biraz diş macununu ütünün tabanına sürün. Bir bulaşık süngeri yardımıyla macunu tabana daha kolay yayabilirsiniz. Biraz bekletip nemli bir bez ile ütünüzün tabanını güzelce silin ardından fişi takıp ütüyü ısıtın. Isınan ütüden birkaç kez buhar vermelisiniz.

        Ardından ütüyü kapatın ve fişten çekin. Verdiğiniz buharın etkisiyle akan kalıntıları da temizleyin. İşte bu kadar.

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        Tuz: Bir gazeteye ya da kağıda ütünün kirli yüzeyini kaplayacak kadar tuz dökün. Ütüyü fişe takın ve orta derece ısınmasını sağlayın. Orta ısıdaki ütüyü tuz yaydığınız kağıdın üzerine basın ve 5 sniye bekleyin. Ütünün fişini çektikten sonra bir bez alın ve altını güzelce silin.

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        Çamaşır Deterjanı: Soğuk ütünüzün tabanı bir yemek kaşığı çamaşır deterjanı ve sıcak su kullanarak hazırladığınız bir karışımla ovalayarak silin. Tek seferde tamamen temizlenmediyse birkaç defa daha deneyin.

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        Karbonat ve Sirke Karışımı: Elbette pek çok temizlik pratiğinde kullanılan sirke ve karbonat karışımı ütü temizliğ için de karşısımıza çıkıyor... Bir kaseye biraz sirke döün üzerine bir kaşık karbonat ekleyin ve arıştırın. Kullanmadığınız bir bezi bu karışımla ıslatıp ütünün tabanını silin.

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        Limon ve Karbonat Karışımı: Karbonat ve sirkeden bahsedip karbonat ve limondan bahsetmemek olur mu? Evde sirke yok ama limon var diyorsanız, aynı karışımı limonla hazırlayın.

        Yine kullanmadığınız bir bezle karışımı ütünün tabanına yayın. Biraz bekleyin. 5-6 dakika sonra nemli bir bez yardımıyla karışımı ütüden temizleyin. İyice temizledikten sonra ütüyü fişe takın ve buhar basın. Akıntı gelirse yine temizleyin.

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