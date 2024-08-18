Tabanı kirlenen ütünüzle vedalaşmayın temizleyin! Ütünün altı nasıl temizlenir?

Diş Macunu: Ütünüz soğukken biraz diş macununu ütünün tabanına sürün. Bir bulaşık süngeri yardımıyla macunu tabana daha kolay yayabilirsiniz. Biraz bekletip nemli bir bez ile ütünüzün tabanını güzelce silin ardından fişi takıp ütüyü ısıtın. Isınan ütüden birkaç kez buhar vermelisiniz.

Ardından ütüyü kapatın ve fişten çekin. Verdiğiniz buharın etkisiyle akan kalıntıları da temizleyin. İşte bu kadar.